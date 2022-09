O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência será registrada. - Letycia Rocha (RC24h)

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência será registrada. Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/09/2022 14:10

Policiais do 25º BPM desarticularam um local utilizado como ‘acampamento’ do tráfico de drogas no segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira (21). Um homem foi preso.



Conforme a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pelo distrito de Tamoios quando tomou conhecimento sobre o área utilizada pelos criminosos da Sinagoga na Rua América do Norte, no Gargoá.



Em diligência, os agentes conseguiram surpreender um elemento armado, que foi capturado com uma pistola calibre 9 mm. Outros três envolvidos conseguiram fugir durante a ação. Durante a ação, foram apreendidos 221 munições calibre 9mm, 12 Munições calibre .38, dois carregadores 9mm alongados para 30 munições, oito carregadores de 9mm, 311 cápsulas de cocaína, 1,5Kg em tabletes de maconha, 111 tiras de maconha, um caderno de anotações do tráfico, R$300,00 em espécie, cinco rádios comunicadores, seis bases de carregamento, três celulares, um porta carregador, um cinto de guarnição completo, duas gôndolas camufladas e uma faca tática.



O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência será registrada.