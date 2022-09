Cabo Frio

Mutirão "Mares Limpos" recolhe quase 400KG de lixo das praias de Cabo Frio

Ação aconteceu neste sábado (17). Meio do Peró foi o local com maior quantidade recolhida, com 140 quilos; na área certificada pela Bandeira Azul foram retirados 67,5 quilos

Publicado há 1 dia