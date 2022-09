Praia do Forte, Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Praia do Forte, Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 20/09/2022 14:49

Nesta terça-feira (20), o sol resolveu não brilhar tão forte em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, e, com isso, o céu fica encoberto e com possibilidade de chuva no período da noite e na madrugada desta quarta (21).

Mesmo assim, na Praia do Forte, existem os frequentadores que não desistem de curtir o local. Diversas barracas e cadeiras cobrem a extensão de areia, alguns pontos estão com bandeiras vermelhas, e o mar está agitado.

Para o dia, a temperatura máxima prevista é de 28°C e a mínima é de 17°C. A umidade do ar está em 63% e o vento segue sentido nordeste, podendo chegar aos 38km/h.