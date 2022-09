Todo material foi encaminhado à 126ªDP, onde o acusado permaneceu preso - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 20/09/2022 14:54

Um homem que já possui oito passagens criminais foi preso novamente na manhã desta segunda-feira (19), na comunidade do Manoel Corrêa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas estava em patrulhamento quando teve a atenção voltada para um elemento. Ao notar a presença do GAT, ele tentou fugir, mas foi capturado.

Na revista pessoal, foi encontrada no dentro da roupa do suspeito, certa quantidade de material entorpecente e, após varredura no terreno, mais drogas foram localizadas. No total, foram apreendidos 250 pinos de cocaína, 84 pedras de crack e 8 buchas de maconha.

