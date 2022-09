Os agentes conduziram "DN" até a 126ª DP (Cabo Frio), onde está sendo registrado o Boletim de Ocorrência. - Ludmila Lopes (RC24h)

Os agentes conduziram "DN" até a 126ª DP (Cabo Frio), onde está sendo registrado o Boletim de Ocorrência.Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 20/09/2022 19:44

Um homem, identificado como D.A.M. e apelidado como “DN”, foi preso por policiais do 25ºBPM no início da noite desta terça-feira (20), no bairro Florestinha, que fica no segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Ele está sendo acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Segundo a PM, os agentes, enquanto realizavam patrulhamento ostensivo contra o roubo de veículos pela região, receberam informações, por volta das 18h45, de que um homem, envolvido no tráfico da região da Florestinha, estaria em uma rua no bairro naquele momento.



Em posse das informações, os militares prosseguiram ao endereço exato em que ele estava e logo o abordaram. Neste momento, “DN” estava em posse de drogas. Questionado, o criminoso admitiu ter mais entorpecentes em um depósito no interior de sua residência.



Posteriormente, os policiais foram até o local, onde identificaram farta quantidade de drogas, além de uma réplica de fuzil, uma pistola, um carregador e 13 munições.



Diante dos fatos, os agentes conduziram “DN” até a 126ª DP (Cabo Frio), onde está sendo registrado o Boletim de Ocorrência.