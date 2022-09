Os militares arrecadaram 51 pinos de cocaína e R$ 45,50 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/09/2022 14:06

A Polícia Militar prendeu uma mulher pelo crime de tráfico de drogas no final da noite desta segunda-feira (26) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Conforme a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia sobre a venda de entorpecentes na praça do bairro Unamar e foram até o local. Durante as diligências, a criminosa foi identificada e abordada. Com ela, os militares arrecadaram 51 pinos de cocaína e R$ 45,50 em espécie.



A acusada foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa.