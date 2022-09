O principal objetivo deste dia do turismo é ressaltar a importância econômica, social e cultural dessa atividade - Sabrina Sá (RC24h)

O principal objetivo deste dia do turismo é ressaltar a importância econômica, social e cultural dessa atividadeSabrina Sá (RC24h)

Publicado 27/09/2022 14:52 | Atualizado 27/09/2022 14:55

A Associação de Hotéis de Cabo Frio (AHCF), na Região dos Lagos, preparou, para esta terça-feira (27), a realização do “Happy Tourism Day”. Com show e palestra gratuitos, o evento vai marcar as comemorações do Dia Mundial do Turismo. A programação é aberta ao público e acontecerá das 16h às 21h, no Nova Onda Hotel (Rua Florismundo Baptista Machado, nº 100, Centro).



O Dia Mundial do Turismo foi criado em 1980 pela Organização Mundial do Turismo (OMT). A data é uma comemoração ao aniversário do Estatuto da Organização Mundial do Turismo, criado em 27 de setembro de 1970, e tem como principal objetivo ressaltar a importância econômica, social e cultural dessa atividade. Por isso, a ideia do presidente da AHCF, Carlos Cunha, é aproveitar a celebração para promover uma confraternização entre empresários e trabalhadores do trade, além de estudantes e outros interessados no assunto.



“Para o fortalecimento do turismo é extremamente importante que haja integração não somente entre os empresários do trade, mas também com outros setores que são influenciados direta ou indiretamente pelo turismo. Por isso optamos por uma programação aberta, onde as pessoas possam ouvir boa música, debater ideias, trocar experiências, adquirir novos conhecimentos, e também fazer uma troca de contatos de negócios”, explicou Carlos.