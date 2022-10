O homem foi detido com 323 pinos de cocaína, 39 trouxinhas de maconha, cinco rádios portáteis, sete bases carregadoras de rádio e R$ 45 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/10/2022 14:12

Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) prenderam um homem acusado de tráfico de drogas no final da tarde desta segunda-feira (24) na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, a equipe recebeu informações sobre o elemento, que estaria vendendo entorpecentes na entrada da comunidade. De forma velada, os militares foram até o endereço indicado e capturaram o criminoso, identificado como M.V.M.D.O.. Ele tentou fugir durante a abordagem, mas foi detido com 323 pinos de cocaína, 39 trouxinhas de maconha, cinco rádios portáteis, sete bases carregadoras de rádio e R$ 45 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.