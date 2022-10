Os jovens de Cabo Frio tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de trocar experiências com representantes do programa no estado - Reprodução

Publicado 25/10/2022 18:25

Representantes eleitos do Parlamento Juvenil da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, na Região dos Lagos, estiveram na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta terça-feira (25), para conhecer o programa e as propostas de lei apresentadas no Legislativo fluminense. O projeto de representação estudantil na política foi levado ao município por Sara Santana, jovem que participou do PJ da Alerj, em 2015 e 2016.

“Criamos o projeto em 2015, com o apadrinhamento do vereador, à época, Dr. Taylor e estamos na terceira edição do programa em Cabo Frio. Hoje os jovens estão tendo a oportunidade de viver a experiência de conhecer melhor o PJ estadual”, contou.

Os adolescentes foram recebidos na Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (Elerj) pelo coordenador do PJ ex-deputado estadual Wanderson Nogueira e pela deputada Dani Monteiro (PSOL), responsáveis pelo projeto na Alerj. A parlamentar explicou o trabalho do representante juvenil da Casa durante seu período de legislatura, que dura um ano. O ponto alto do programa é a experiência imersiva de uma semana na sede da Alerj, quando simulam a tramitação de um projeto de lei, com discussões nas comissões até a votação em Plenário.

“É muito gratificante ver o PJ se capilarizando nas cidades. O projeto oferece a possibilidade de participação na política, para potencializar a nossa juventude na luta pela garantia de futuros possíveis”, explicou Dani Monteiro.

Na edição de 2022, os jovens de Cabo Frio tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de trocar experiências com representantes do programa no estado. Para Vitória Letícia, atual presidente do Parlamento Juvenil do município fluminense, a visita expandiu a visão dos jovens sobre a atuação do Legislativo.

“Está sendo incrível ter esse contato e ver como os parlamentares juvenis daqui atuam na Assembleia. É instigante viver esse contato e aprender não só sobre a estrutura do Poder Legislativo, mas também sobre a participação dos jovens no exercício da cidadania na política”, disse.

Os visitantes trocaram experiências com os parlamentares juvenis da Alerj das legislatura de 2022. Maria Eduarda Leite, Felipe Knupp, Breno Cordeiro e Matheus Souza explicaram o funcionamento do projeto, que une estudantes de todo o estado. Os integrantes propuseram projetos de lei sobre demandas em relacionadas à educação, segurança e saúde.

Atualmente, o Projeto de Lei 6.200/22, que torna obrigatória a participação de estudantes no processo de elaboração do regimento interno das escolas estaduais, está em tramitação na Alerj. A proposta é de autoria intelectual do parlamentar juvenil Matheus Souza e foi apadrinhada pela deputada Dani Monteiro.