Praia do Forte, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Praia do Forte, Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 26/10/2022 14:41

Em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (26), o tempo continua instável em função de efeitos de circulação atmosférica que promovem o transporte de umidade do oceano para o continente. Assim, o dia fica parcialmente nublado e com sol tímido, porém, o clima está abafado, com a sensação térmica em 28°C.

A temperatura máxima prevista para esta quarta, segundo a meteorologia, é de 27°C e a mínima de 20°C. Não existe possibilidade de chuva, porém, se tratando da cidade, é melhor deixar um guarda-chuva sempre preparado.

Na Praia do Forte, como é possível perceber nas imagens, o fluxo é tranquilo. A ventania no local é intensa e, para o dia, pode chegar a 17km/h, com rajadas de 28Km/h.