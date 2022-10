Após divulgar pistas, Prefeitura confirma atração para aniversário de Cabo Frio - Internet

Publicado 26/10/2022 17:34

Os preparativos para o aniversário de 407 anos de Cabo Frio, municípios da Região dos Lagos, continuam e, nesta quarta-feira (26), a Prefeitura divulgou, em suas redes sociais oficiais, que a Banda Melim é a mais nova atração confirmada. O primeiro anúncio publicado, com o contorno dos artistas, já deixou o público na expectativa do trio. Eles vão se apresentar no dia 11 de novembro, no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, a partir das 22h.



Com shows divididos entre o primeiro e o segundo distrito, a comemoração contará, também, com nomes como o do cantor Péricles, no dia 12 de novembro, no palco montado no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. Além disso, Paulinho da Viola, que se apresenta na Praia do Forte, no dia 14 de novembro, a partir das 21h e Geraldo Azevedo, em 15 de novembro, também na Praia do Forte.

Segundo divulgado pela Prefeitura, entre outros eventos, fazem parte das comemorações o Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, de 2 a 6 de novembro; a Parada do Orgulho LGBTI+, no dia 6 de novembro; e a entrega do Palácio das Águias, da Rua Érico Coelho, inteiramente revitalizado, no dia 11 de novembro.