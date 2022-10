Paulinho da Viola é a nova atração confirmada para o aniversário de Cabo Frio - Divulgação

Paulinho da Viola é a nova atração confirmada para o aniversário de Cabo FrioDivulgação

Publicado 26/10/2022 14:54

A terceira atração confirmada para os festejos de aniversário de 407 anos de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, é o cantor Paulinho da Viola. Além de cantor, Paulo César Batista de Faria, é um violonista, cavaquinista, bandolinista e compositor de samba e choro brasileiro, conhecido por suas harmonias sofisticadas e sua voz suave e gentil. Ele vai se apresentar em um showzaço na Praia do Forte, no dia 14 de novembro, a partir das 21h.

O Portelense promete abrilhantar a festa com grandes sucessos que ultrapassam gerações em uma apresentação mais que especial, afinal, ele faz aniversário no dia 12 de novembro, entrando para o time de artistas que completam 80 anos em 2022, como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Através de dicas, a Prefeitura de Cabo Frio relembrou fatos que ligam a trajetória do artista à cidade, como sua apresentação na entrega da obra de duplicação da ponte Feliciano Sodré, em 1981.

O aniversário da cidade conta com uma extensa programação que, além dos shows, terá ao longo de 14 dias atrações esportivas, culturais e uma série de inaugurações e entregas de espaços reformados. Os festejos musicais serão realizados tanto no distrito central como em Tamoios, com feras da MPB e talentos locais.

Entre outros eventos, fazem parte das comemorações o Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, de 2 a 6 de novembro; a Parada do Orgulho LGBTI+, no dia 6 de novembro; e a entrega do Palácio das Águias, da Rua Érico Coelho, inteiramente revitalizado, no dia 11 de novembro.

Além de Paulinho da Viola, já está confirmado o show do cantor e compositor Geraldo Azevedo, em 15 de novembro, na Praia do Forte e do cantor Péricles no dia 12 de novembro no palco montado no Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios. As demais atrações musicais serão divulgadas nos próximos dias.