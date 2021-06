Jornalista Luan Santos entrevista o ator Marcos Oliveira nesta sexta-feira (11). - Foto: Divulgação.

Jornalista Luan Santos entrevista o ator Marcos Oliveira nesta sexta-feira (11). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/06/2021 13:44 | Atualizado 10/06/2021 13:52

O ex-repórter no Sbt do interior do Rio, Luan Santos, vai entrevistar nesta sexta-feira (11) o ator Marcos Oliveira, conhecido popularmente pelo personagem Beiçola, de “A Grande Família”, uma série de televisão brasileira de comédia produzida pela TV Globo e exibida entre 29 de março de 2001 e 11 de setembro de 2014 com 14 temporadas e 485 episódios, sendo a obra de maior duração do formato na televisão do país.

O ator é o primeiro convidado das sextas culturais, com transmissão ao vivo, toda sexta, a partir das 19h, no instagram: @luanjornalista. Santos comenta que preparou variadas perguntas ao ator, mas que vai focar nas dificuldades enfrentadas pelo artista, que chegou a afirmar em entrevistas ter ficado sem dinheiro até para a comida. "Marcos é dono de um imenso talento e que conquistou milhares de fãs durante anos. Vamos buscar entender o que levou a essa situação, onde sobrevive através de ajuda de amigos", comentou Luan Santos.



Fãs do ator Marcos Oliveira chegaram a fazer vaquinha online, que já rendeu R$ 68 mil. O jornalista, Luan Santos, afirmou que vai perguntar ao artista quais os planos com o dinheiro arrecadado e o motivo de estar fora dos trabalhos.



A entrevista será a primeira de muitas, segundo o jornalista. "Decidi estrear uma série de lives com pessoas que possuem alguma influência e que são conhecidos. A ideia é fazer uma conversa descontraída, mas que tenha informação", comentou Santos.



Luan, que já autuou em grandes coberturas, como a de Brumadinho, diz ter percebido o crescimento das transmissões ao vivo e apostou em reformular os seus conteúdos. “É necessário se reinventar a cada ano. Amo entrevistar pessoas, por que não pelas redes sociais?”, frisou.



As transmissões ao vivo tiveram grande alta neste período de pandemia. Na música, por exemplo, as lives de artistas musicais pelo YouTube já foram vistas por mais de 85 milhões de brasileiros, segundo levantamento divulgado pelo Google no final do ano passado. Segundo a empresa, a cada dez lives musicais mais vistas no YouTube, oito foram brasileiras.