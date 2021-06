O suspeito fugiu quando os agentes chegaram ao local do crime. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 17:49 | Atualizado 07/06/2021 17:50



CAMPOS - Uma jovem de 20 anos, grávida de 4 meses, foi agredida a pauladas pelo companheiro em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, neste fim de semana. O caso aconteceu no sábado (5). Ela foi socorrida por agentes da Guarda Civil Municipal que passavam pela Avenida 28 de Março, no entorno da rodoviária, quando foram acionados por pessoas no local.

A jovem teve um corte profundo no supercílio e foi levada pelos guardas para o Hospital Ferreira Machado, onde foi atendida e liberada. Segundo a guarda, o suspeito fugiu quando os agentes chegaram ao local do crime. A vítima foi encaminhada para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Ainda não há informações sobre a localização do suspeito.

A subsecretária de Políticas para Mulheres de Campos, Josiane Vianna, afirmou que este é o segundo caso de violência contra a mulher em menos de uma semana. A subsecretaria repudiou o caso e emitiu nota, chamando as mulheres para um grande movimento contra o feminicídio:

“A cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil e nosso país ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de países com maior número de feminicídios. Devemos nos unir para dar um basta nesse crime de ódio e reivindicar um mundo sem violência contra as mulheres. Por isso, nós da Subsecretaria de Políticas para Mulheres de Campos convocamos todas as mulheres, feministas e aliadas da luta, que levem suas bandeiras, cartazes e sua indignação para todo dia 25, “Dia Laranja”, com objetivo que a data seja lembrada, mensalmente, para fazermos uma grande mobilização de prevenção e combate da violência contra NÓS MULHERES. Liberamos pelas redes sociais da Prefeitura de Campos os locais em cada mês em que iremos fazer a mobilização. Sempre escolhemos lugares de maior fluxo de pessoas para conversarmos e dialogarmos sobre Dia Laranja com ato de conscientização pelo fim da violência contra a mulher”, disse.