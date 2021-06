Rafael Boquinha foi abordado por policiais do BPRV quando voltava de um baile funk na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. - Foto: Divulgação.

Rafael Boquinha foi abordado por policiais do BPRV quando voltava de um baile funk na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 13:11

CAMPOS - Um homem apontado como um dos principais líderes da favela "Tira Gosto", em Campos dos Goytacazes, foi preso na tarde de domingo (6), por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em uma operação na Via Lagos, a RJ-124.

Segundo a polícia, Rafael de Oliveira Santos, o Rafael Boquinha, foi abordado em um veículo com outros dois ocupantes. Eles demonstraram nervosismo diante da fiscalização. Após uma troca de informações com o Serviço Reservado do BPRv, os agentes identificaram o elemento. Contra ele, havia dois mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Rafael foi encaminhado para a 119ª Delegacia Policial (119ª DP), onde permaneceu preso. Os dois outros ocupantes do carro foram liberados. O trio foi abordado quando voltava de um baile funk na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.