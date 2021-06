A mãe da criança contraiu a doença no primeiro trimestre de gestação e informou à equipe médica do Hospital Beneficência Portuguesa, onde ocorreu o parto. - Foto: Divulgação.

CAMPOS - Com apenas 10 dias de vida, um recém-nascido de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, já possui anticorpos contra a Covid-19. A mãe dele, de 42 anos, contraiu a doença no primeiro trimestre de gestação.

O bebê nasceu no Hospital Beneficência Portuguesa no último dia 28 e está sendo monitorado, junto com sua mãe. O resultado de exame laboratorial saiu neste domingo (6), quando a criança completou nove dias de nascida. A equipe médica do hospital quer saber por quanto tempo a criança permanecerá com o anticorpo.

Informações sobre anticorpos contra a Covid-19 em bebês, ainda são preliminares. Os pesquisadores alertam que mais estudos são necessários para saber a quantidade de anticorpos presentes em recém-nascidos de mães vacinadas antes do parto. A duração da proteção do anticorpo também é desconhecida.