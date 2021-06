Idoso morre carbonizado na garagem de casa em Campos. - Foto: Arquivo Pessoal.

Idoso morre carbonizado na garagem de casa em Campos. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 12:30 | Atualizado 08/06/2021 12:31

CAMPOS - O corpo de um idoso de 69 anos, identificado como Reinaldo Pereira Machado, foi encontrado carbonizado dentro de um carro na garagem de sua casa, na manhã desta terça-feira (8), na Rua 13, no bairro Parque Santa Clara em Guarus, distrito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



O Corpo de Bombeiros confirmou que a equipe foi acionada para a retirada da vítima às 06h20. Ainda não sabe o que pode ter acontecido. Nenhuma hipótese foi descartada. A tampa da frente do carro estava aberta e parcialmente queimada.





Segundo a filha da vítima, o idoso tinha o costume de "cochilar" dentro do veículo. Muito abalada, ela contou que o pai costumava beber e fumar dentro do carro e isso pode ter causado o incêndio. A suspeita da família é de que o idoso tenha dormido e deixado o cigarro aceso. O fogo consumiu todo o veículo, principalmente por dentro.



Vizinhos sentiram o cheiro de fumaça por volta das 04h e acionaram os Bombeiros que foram ao local e controlaram as chamas. O corpo da vítima foi retirado logo pela manhã e removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela 146ª Delegacia de Polícia de Guarus.