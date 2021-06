População pode tirar dúvidas sobre transmissão, sintomas e locais de atendimento. - Foto: Divulgação.

População pode tirar dúvidas sobre transmissão, sintomas e locais de atendimento. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, passou a disponibilizar, nesta segunda-feira (14), um serviço de informação sobre a Covid-19. Através dos telefones (22) 98168-6852, (22) 98179-4848 e (22) 98179-3666, a população pode tirar dúvidas sobre transmissão, sintomas e locais de atendimento. O serviço vai funcionar das 7 às 19h, todos os dias da semana.

Uma equipe de profissionais realizará o atendimento das ligações, sempre com suporte da equipe de enfermagem e médica. O usuário também poderá enviar mensagens para buscar informações sobre a Covid-19, através de mensagens de WhatsApp.



“Cerca de 80% da população atingida pela Covid-19 faz tratamento em casa, em isolamento. A gente entende a necessidade da pessoa também receber orientações e informações corretas, para que procure o serviço de saúde no tempo necessário. Essa vai ser uma linha que, a pessoa que acabou de confirmar ou que está com sintomas, receba orientação de onde realizar a testagem, onde receber o atendimento, qual o procedimento que deve realizar e quais as medidas domiciliares”, afirmou Bruna Araújo, diretora do Central de Regulação.



Esta será a primeira etapa de implantação do projeto de atendimento. “Estamos estudando a possibilidade do serviço de monitoramento domiciliar do paciente. Não sabemos o tamanho da demanda, como exemplo, a quantidade de mensagens que iremos receber pelo WhatSApp. Iremos atendendo e aperfeiçoando o serviço”, ressaltou Bruna Araújo.