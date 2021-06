Os imunizantes, entregues pela Secretaria de Estado de Saúde, foram: 7.020 doses da Pfizer e 3.520 doses da Oxford/AstraZeneca. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 22:51 | Atualizado 11/06/2021 22:53

CAMPOS - Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu nesta sexta-feira (11) uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, um total de 10.540 doses. Os imunizantes, entregues pela Secretaria de Estado de Saúde, foram: 7.020 doses da Pfizer e 3.520 doses da Oxford/AstraZeneca. Com a chegada de novas doses, a Secretaria de Saúde dará seguimento ao calendário de vacinação da próxima semana, que inclui novas faixas etárias, pessoas com deficiência, além de pais de crianças com deficiência intelectual e seus cuidadores, conforme determina a lei nº 9.264 sancionada pelo Governo do Estado.

As vacinas foram recebidas pelo secretário de Saúde, Adelsir Barreto, no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, que fez a conferência dos imunizantes que foram encaminhados para a Rede de Frios. “Hoje estamos concluindo a vacinação de comorbidades. E na próxima semana iremos imunizar pessoas com idade entre 51 e 50 anos, as pessoas com deficiência intelectual e seus cuidadores”, afirmou Barreto, acrescentando que a estratégia da vacinação será divulgada ainda hoje.

Desde o início da vacinação, em 20 de janeiro, Campos aplicou até a última quinta-feira, 209.410 doses da vacina, sendo 146.707 de primeira dose e 62.703 de segunda dose para o público-alvo elencado pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Nesta sexta-feira estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades, profissionais da Educação e homens com 52 anos ou mais.