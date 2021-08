A deputada estadual Dani Monteiro (Psol) iniciou nesta sexta, 20, uma visita a Campos dos Goytacazes, como parte do projeto Gabinete Itinerante, que pretende percorrer todas as regiões do estado. - Foto: Ellen Marques/Divulgação.

A deputada estadual Dani Monteiro (Psol) iniciou nesta sexta, 20, uma visita a Campos dos Goytacazes, como parte do projeto Gabinete Itinerante, que pretende percorrer todas as regiões do estado.Foto: Ellen Marques/Divulgação.

Publicado 20/08/2021 19:07 | Atualizado 20/08/2021 19:11

CAMPOS - A deputada estadual Dani Monteiro (Psol) iniciou nesta sexta, 20, uma visita a Campos dos Goytacazes, como parte do projeto Gabinete Itinerante, que pretende percorrer todas as regiões do estado. O objetivo é mapear as principais necessidades de cada localidade, discutir soluções e promover a aproximação entre a população e o Parlamento estadual. O primeiro compromisso na cidade foi uma reunião com o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).

"A educação é direito básico constitucional e bandeira do nosso mandato coletivo. A conversa com o reitor nos permitiu conhecer mais de perto os principais problemas que a UENF enfrenta e como podemos nos unir para garantir a autonomia e a permanência da universidade como bem público e gratuito. Há muito o que fazer, muitos desafios para enfrentar, principalmente nesses tempos sombrios de ataques constantes. Mas ouvimos uma ótima notícia, sabemos agora que todos os professores e técnicos da UENF já estão com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que é um alento”, conta a deputada



A programação de Dani Monteiro em Campos dos Goytacazes vai durar dois dias e inclui visitas a acampamentos e ocupações e conversas com lideranças locais. A parlamentar também se reunirá com moradores da Portelinha, visitará os acampamentos da Fazenda Cambaíba e do Porto do Açu, e fará uma participação especial no Festival Ocupa Novo Horizonte, criado para dar visibilidade à luta das famílias que ocupam o Residencial Novo Horizonte, a maior ocupação urbana do Norte Fluminense.



Presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Dani Monteiro também pretende divulgar os serviços da CDDHC e esclarecer que eles podem ser acessíveis em qualquer parte do estado.



“Estamos aqui para ouvir denúncias, conhecer de perto as condições de moradores em assentamentos, apresentar nossos canais de denúncias e, fundamentalmente, dialogar. Queremos que a população entenda que tem direitos e que existem vias formais e institucionais de lutar contra as violações a que muitos são submetidos. Nosso princípio é a garantia de dignidade para todos os cidadãos, independentemente de onde estejam. Para isso, criamos o Gabinete Itinerante, uma forma de nos aproximarmos e tornarmos o próprio parlamento mais acessível”, explica a parlamentar, que estará na cidade pela terceira vez, desde que assumiu o mandato, em 2019.