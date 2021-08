O prefeito Wladimir e a deputada Clarissa se reuniram ontem com a diretoria da Caixa, em Brasília, para início das negociações. - Foto: Divulgação

O prefeito Wladimir e a deputada Clarissa se reuniram ontem com a diretoria da Caixa, em Brasília, para início das negociações.Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2021 20:31

CAMPOS - A Prefeitura de Campos e a Caixa Econômica Federal iniciaram, nesta quarta-feira (18), negociações para um acordo em relação a uma dívida de R$ 850 milhões deixada pela gestão municipal passada, que parou de pagar parcelas de amortização de uma cessão de crédito feita em 2016, relativa a royalties e participações especiais do petróleo. O encontro em Brasília foi pedido pela deputada federal Clarissa Garotinho (PROS), que esteve presente junto com o prefeito Wladimir Garotinho, técnicos do município e a diretoria do banco federal, inclusive a vice-presidente, Tatiana Thomé.



Uma das possibilidades levantadas foi de que, em comum acordo entre as partes, seja alongado o prazo de pagamento dos débitos pela prefeitura, anteriormente previsto para 2026. Na reunião, Wladimir informou à diretoria da instituição que quer voltar a honrar o compromisso, mas é preciso que isso seja feito dentro da capacidade financeira da gestão municipal. Tanto Caixa quanto a prefeitura designaram seus representantes para as discussões daqui para a frente. O próximo encontro acontecerá na sexta-feira, depois de amanhã, dia 20.

“Fiquei muito otimista. Campos dos Goytacazes é uma grande cidade e vai retomar o seu poder de negociação e credibilidade”, disse Wladimir Garotinho.

A obrigatoriedade do acordo foi determinada pela 14 Vara Federal do Rio, com a prefeitura tomando ciência em 9 de agosto. No entanto, o imbróglio se arrasta desde o início do mandato do prefeito anterior, quando ele passou a repassar valor inferior ao acordado com o banco, agravando-se em 2020, quando suspendeu todos os pagamentos, amparado por liminar judicial. Ele alegou, à época, a carência de recursos para combater a pandemia.



“Nosso mandato em Brasília está comprometido em apoiar os municípios e prefeitos do nosso estado, por isso entrei de cabeça para ajudar Campos a solucionar esse problema. A reunião foi muito produtiva, e tenho certeza de que vamos chegar a um acordo bom para ambas as partes”, disse Clarissa após o encontro.