Com a dupla, a PRF encontrou quatro celulares e um simulacro de arma de fogo. - Foto: Divulgação.

Com a dupla, a PRF encontrou quatro celulares e um simulacro de arma de fogo. Foto: Divulgação.

Publicado 23/08/2021 23:32 | Atualizado 23/08/2021 23:33

CAMPOS - Um casal de assaltantes foi preso após perseguição na tarde desta segunda-feira (23), no KM -63 da BR- 101, na subida da ponte Alair Ferreira, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Durante patrulhamento, agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou os ocupantes em uma moto e a mulher na garupa sem o capacete de proteção.



Os policiais pediram para que eles parassem, mas o condutor da moto fugiu, dando início a perseguição. Após tentar acessar a BR-356, o motociclista tentou retornar à BR-101, na tentativa de evitar a abordagem policial, porém próximo do KM-63 da BR, passou por um buraco na pista, perdeu o controle da direção da moto e os dois caíram no chão.



Com a dupla, a PRF encontrou quatro celulares e um simulacro de arma de fogo, que o condutor tentou abandonar, poucos metros antes de sua queda, com um dos celulares. Em contato com a 134ª Delegacia de Polícia do Centro, os policiais confirmaram haver registros de roubos de celulares das vítimas, as quais descreveram as características dos dois presos. O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, área onde a prisão foi feita.