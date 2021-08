Adolescentes são vacinados contra a Covid-19 em Campos. - Foto: César Ferreira.

Publicado 23/08/2021 23:09 | Atualizado 23/08/2021 23:15

CAMPOS - A estudante Alícia Tinoco foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira (23), no drive thru do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus-Centro. Ela faz parte do grupo de adolescentes de 17 anos e reforça a importância da imunização. Alice recebeu a primeira dose da vacina Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde. A Prefeitura elaborou um cronograma que prevê a vacinação, de meninos e meninas, em dias alternados, com redução da idade. Na sexta-feira, por exemplo, serão vacinadas meninas de 15 anos.

“Estou me sentindo ótima. Todos têm que se vacinar, isso é muito importante. É uma alegria muito grande saber que meu dia chegou. Enfrentamos uma situação muito difícil. Não tem esse negócio de escolher vacinas, é a que estiver disponível para garantir a imunização”, destacou Alícia que, por coincidência, completou 17 anos nesta segunda.

Para Maria Eduarda Rust, de 17 anos, o momento era muito aguardado. “É a realização de um sonho. É muito importante porque poderei retornar às minhas aulas presenciais, rever amigos e professores, com todos os cuidados. Fico confiante que, em breve, as coisas voltarão ao normal”, declarou.

Pai de Maria Eduarda, Gustavo Cavalcante fez questão de estar ao lado da filha e relatou a importância de acompanhá-la na vacinação. “É uma sensação de alívio, que todos nós estamos sentindo, na luta diária para vencer essa grande batalha contra o coronavírus. A vacina é a nossa única alternativa. Todos precisam ter consciência disso, para sairmos dessa pandemia o quanto antes”, completou.

Segundo a adolescente Larissa Gomes, a importância de tomar a vacina está ligada ao bem coletivo. “Temos que pensar também no próximo. Estou muito feliz de ter sido imunizada e pode dizer: enfim, vacinada!”, frisou.