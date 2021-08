Dados representam uma retomada da economia, após período de intensa crise econômica, agravada pela pandemia da Covid-19. - Foto: Aldo Vianna.

Publicado 21/08/2021 21:24 | Atualizado 21/08/2021 21:25

CAMPOS - Campos dos Goytacazes é o primeiro município no ranking de abertura de novas empresas em 2021 no Norte e Noroeste Fluminense e 8º entre as 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Este ano, foram abertas no município 836 novas empresas, o que representa uma retomada da economia, após período de intensa crise econômica, agravada pela pandemia da Covid-19.

“Essa é mais uma demonstração de que estamos no caminho certo e recuperando a economia da nossa cidade”, afirma o prefeito Wladimir Garotinho. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Mérida, este é resultado de um trabalho de recuperação da economia que vem sendo feito desde o início do ano.

“Desde o início do ano, o prefeito Wladimir Garotinho vem pagando em dia os servidores e os fornecedores, e isso faz circular recursos no município, formando a economia e gerando emprego e renda. Esse cenário é muito positivo para o setor empresarial e gera segurança para novos investimentos”, explica o secretário.



Mérida destacou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo vem desenvolvendo ações para recuperar a economia e gerar emprego e renda no município. No último dia 6, feriado em Campos do Santíssimo Salvador, padroeiro do município, Campos firmou Termo de Cooperação Técnica com a Jucerja para emissão de alvará automatizado. A medida visa incentivar a abertura de novas empresas graças ao processo de desburocratização do processo, o que deverá refletir nos próximos meses.

Além da parceria com a Jucerja, o município também ganhou um núcleo do Sine e a Casa do Trabalhador em Campos, dois equipamentos fundamentais para a retomada da qualificação profissional e empregabilidade. A solenidade contou com a presença do governador Cláudio Castro. “Paralelo a estas conquistas, o município também vem firmando parcerias com instituições de ensino, como o Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Centro, para formação de mão de obra qualificada para atender as demandas da região”, finalizou o secretário.