Ronaldo Junior Francisco Paranhos, de 30 anos, fazia entregas no momento do acidente. - Foto: Reprodução.

Ronaldo Junior Francisco Paranhos, de 30 anos, fazia entregas no momento do acidente. Foto: Reprodução.

Publicado 26/08/2021 19:09 | Atualizado 26/08/2021 19:10

CAMPOS - Um motociclista, de 30 anos, morreu em um grave acidente envolvendo uma moto e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (26), no cruzamento da Estrada dos Ceramistas com a Estrada do Carvão, na localidade do Carvão, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



Ronaldo Junior Francisco Paranhos, de 30 anos, era morador do Jóquei. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima estava trabalhando fazendo entregas no momento que atravessou na frente do caminhão, que seguia no sentido Baixada Campista. Com o impacto da colisão, o corpo de Ronaldo foi arremessado para o acostamento. O motorista do caminhão nada sofreu.



O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 134ª Delegacia de Polícia do Centro.