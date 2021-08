O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, antecipou a vinda à Campos para sábado (28). - Foto: Sérgio Lima.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, antecipou a vinda à Campos para sábado (28). Foto: Sérgio Lima.

CAMPOS - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, antecipou a vinda a Campos para sábado (28). Inicialmente, foi divulgado que ele viria na segunda-feira (30). O ministro será recebido pelo prefeito Wladimir Garotinho, na sede da Prefeitura. A pauta principal envolverá o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar). Em março, em reunião remota, o prefeito participou do lançamento do programa e solicitou uma visita do ministro a Campos.

A queda na produção de petróleo dos campos do pós-sal, os chamados campos maduros, localizados principalmente na Bacia de Campos, levou à instituição do Promar, em dezembro do ano passado, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O Programa foi lançado em março deste ano para melhorar o aproveitamento dos recursos petrolíferos nacionais, ampliar o pagamento das participações governamentais e da indústria de bens e serviços voltados para a exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas marítimas.

Na ocasião do lançamento do programa, como presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), Wladimir solicitou ao Ministro Bento Albuquerque que Campos e Macaé fossem considerados municípios prioritários para a realização de eventos como workshops, seminários e encontros de planejamento e discussão da implementação do Promar, considerando que a Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira, com uma área de cerca de 100 mil quilômetros quadrados, entre Vitória (ES) e Arraial do Cabo, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro.

Quando deputado federal, Wladimir presidiu a Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo e liderou o movimento de fortalecimento da atividade produtiva. O prefeito destaca a importância do Promar como um programa que "vai fazer de Campos o espelho do Brasil".

“O programa é de suma importância não apenas para a nossa região, mas também para o Estado do Rio de Janeiro e para o país. A reabilitação desses campos marítimos garantirá geração de empregos e oportunidade de novos negócios”, ressalta Wladimir Garotinho.