O governador esteve em Campos no dia 6 de agosto para cumprir agenda de inaugurações e visitou o HGG ao lado do prefeito Wladimir Garotinho. - Foto: César Ferreira.

Publicado 25/08/2021 19:51 | Atualizado 25/08/2021 19:53

CAMPOS- O prefeito Wladimir Garotinho confirmou, nesta quarta-feira (25), a licitação do novo Hospital Geral de Guarus (HGG). Ao lado do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, o prefeito deu a boa notícia aos campistas, em especial, aos moradores do subdistrito de Guarus. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado. A previsão é de que as obras comecem ainda este ano.

A reforma do HGG será realizada em caráter emergencial devido à precariedade do prédio, constatada pelo governador durante visita à unidade, e também com base em laudos técnicos que comprovam a necessidade urgente da obra. Os recursos serão repassados do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal.

“Vem aí um novo hospital, moderno, para atender melhor a toda comunidade. É uma vitória muito importante. Gostaria de agradecer também ao deputado estadual Bruno Dauaire. Todos vocês sabem a condição em que está aquele hospital. Vai ser uma vitória tremenda para todos. Obrigado, governador, em nome do povo de Campos”, disse Wladimir.

“Gostaria de agradecer e dizer que tive a oportunidade de conhecer o hospital, junto com o prefeito Wladimir, o secretário Rodrigo e com o deputado Bruno Dauaire, e nós quatro juntos, vimos que realmente precisa de uma reforma geral”, disse o governador, se referindo ao anúncio feito durante a edição do Programa Governo Presente, realizado no dia 06 de agosto, Dia do Santíssimo Salvador, padroeiro de Campos.

O projeto de reforma foi feito por técnicos das Secretarias de Saúde e de Planejamento e Mobilidade Urbana e a obra será realizada pelo Governo do Estado. O governador esteve em Campos no dia 6 de agosto para cumprir agenda de inaugurações e anunciou investimentos para o município da ordem de meio bilhão de reais, que inclui obras como a do Parque Saraiva, entre outros bairros.