Também está suspensa a aplicação da segunda dose da Pfizer para as demais faixas etárias. - Foto: César Ferreira.

Publicado 25/08/2021 19:42

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, precisou suspender o calendário por idade de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes e a aplicação da segunda dose de Pfizer. O motivo é a falta do imunizante, uma vez que esse grupo só poder receber essa vacina, conforme nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde.



O município, que já vacinou 91,45% da população adulta com a primeira dose e 46,86% com o esquema vacinal completo com duas doses ou dose única, irá manter, para esta quinta-feira (26) e sexta-feira feira (27), a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e CoronaVac, além das repescagens diurna e noturna, devendo a população ficar atenta para as mudanças nos postos de imunização.



“Infelizmente não recebemos a quantidade de doses esperada na última remessa. Sendo assim, optamos por suspender a vacina de adolescentes e a segunda dose de Pfizer até que a Secretaria de Estado de Saúde envie novo lote do imunizante”, explica o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury.



Na última segunda-feira (23), o município recebeu somente 5.298 doses da Pfizer. A interrupção do fluxo semanal de entrega de vacinas por parte do Ministério da Saúde impediu a manutenção do calendário municipal para os próximos dias. “A adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19 em Campos é muito boa, entretanto a aceleração ou não da imunização está sempre condicionada ao quantitativo de vacina que recebemos, já que não há autonomia para compra”, completou o diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro.



O cronograma de vacinação dos adolescentes e da segunda dose de Pfizer será retomado assim que o Governo do Estado enviar nova remessa do imunizante em quantidade suficiente para o município. Até esta terça-feira (24), Campos já havia aplicado 464.940 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 309.108 de primeira dose e 145.182 de segunda dose. Outras 10.650 doses única de Janssen. Desses vacinados, 304.082 (91,45%) fazem parte da população adulta que receberam pelo menos uma dose da vacina. Já receberam a segunda dose ou dose única 155.832, ou seja, 46,86% estão com o esquema vacinal completo.



Com a suspensão do cronograma de adolescentes, os postos foram remanejados para atendimento por repescagem e aplicação da 2ª dose de AstraZenca para quem tomou a 1ª dose até o dia 14 de junho e CoronaVac para quem tomou a primeira dose até 06 de julho, conforme descrição abaixo.

A repescagem noturna segue em seis Unidades Pré-Hospitalares (UPH) somente por meio de agendamento online. As vagas são liberadas para agendamento sempre na parte da tarde.



CRONOGRAMA DE REPESCAGEM DIURNA:



Quinta-feira (26): Homens e mulheres com idade entre 35 e 44 anos

Sexta-feira (27): Homens e mulheres com idade entre 25 e 34 anos



CRONOGRAMA DE 2ª DOSE:

2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª até 14/06

2ª dose de CoronaVac para quem tomou a 1ª até 06/08



POSTOS DE VACINAÇÃO PARA REPESCAGEM E 2ª DOSE DE CORONAVAC:



DRIVE-THRU INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IFF/CENTRO)

DRIVE-THRU GUARUS PLAZA SHOPPING

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO BAIRRO IPS

ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO FREDERICO EM URURAÍ

SEST/SENAT

UPH DE TRAVESSÃO

UBS TOCOS

UBS POÇO GORDO

UBS DA PENHA

VILA OLÍMPICA DO JARDIM CARIOCA

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

PARÓQUIA SANTA TEREZINHA NA PECUÁRIA

QUIOSQUE DE VACINAÇÃO (RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA)



POSTOS DE VACINAÇÃO DE 2ª DOSE DE ASTRAZENECA E CORONAVAC:

DRIVE- THRU UENF

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

AUTOMÓVEL CLUBE

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

IFF GUARUS

UPH SANTO EDUARDO (SOMENTE CORONAVAC)



POSTOS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE ASTRAZENECA:



UBSF PONTA DA LAMA

UPH MORRO DO COCO

UBSF SANTA MARIA

UBSF SANTA CRUZ

UBS CONSELHEIRO JOSINO

ESF MORANGABA

UBSF LAGOA DE CIMA

ESF LAGAMAR (FAROL DE SÃO THOMÉ)

