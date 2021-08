Além da Delta, classificada como B.1.617.2, São João da Barra também já tem casos das variantes P.1, P.1.2 e B.1.1.7. - Foto: Divulgação.

Publicado 24/08/2021 11:33 | Atualizado 24/08/2021 11:36

SÃO JOÃO DA BARRA - A Secretaria Municipal de Saúde de São João da Barra, no Norte Fluminense, informou nesta segunda-feira, 23, que mais quatro casos de variante Delta do coronavírus foram identificados no município entre as amostras coletadas pela Secretaria de Estado de Saúde em parceira com a UFRJ. Os dois primeiros casos foram detectados no início deste mês.



A cepa, que já corresponde à metade dos casos de Covid-19 no Estado do Rio, se espalha com mais rapidez e tem preocupado as autoridades de saúde pública e cientistas. Além da Delta, classificada como B.1.617.2, São João da Barra também já tem casos das variantes P.1, P.1.2 e B.1.1.7.

“Mesmo com o avanço da vacinação, é fundamental que as pessoas continuem seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19 que constam nos decretos e portarias municipais. Os principais cuidados são o uso de máscara de proteção facial em espaços públicos e ambientes compartilhados, o distanciamento social e a higienização das mãos e objetos, além de não promover aglomerações”, orientou o secretário municipal de Saúde, Sávio Saboia.