Pessoas sem usar máscaras e se respeitar as regras de distanciamento social foram flagradas filas da vacinação na Rodoviária Roberto Silveira e no Sest Senat, na manhã desta terça-feira (24). - Foto: Reprodução.

Publicado 24/08/2021 15:34

CAMPOS - No segundo dia de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes em Campos dos Goytacazes, agentes da Guarda Municipal tiveram que se desdobrar para conter aglomerações e confusões geradas por pessoas que aguardavam para tomar a primeira dose do imunizante. Pessoas sem usar máscaras e se respeitar as regras de distanciamento social foram flagradas filas da vacinação na Rodoviária Roberto Silveira e no Sest Senat, na manhã desta terça-feira (24).



Uma das filas contornava as plataformas de embarque e desembarque da rodoviária Roberto Silveira. Uma das pessoas que estavam no local reclamou da falta de organização das filas. "Estou aqui há tempo e pessoas aglomeradas favorecem a contaminação do vírus. Em nenhum momento observei funcionários da prefeitura no local para orientar as pessoas e organizar a fila, que como vocês podem ver é enorme", chateada contou.

Longas filas e confusão marcam segundo dia da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes em Campos. #ODia pic.twitter.com/Ee8VcQ13cV — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2021

Já na fila do Sest Senat, muita gente ficou exposta ao sol e ao calor de 35º. “Por volta de 5h30 chegamos, entretanto ficamos sem atendimento até o momento. Eles demoraram para abrir os portões e começar os atendimentos. Infelizmente esse foi mais um dia difícil nesta cidade sem governo”, contou a dona de casa, Maria José Xavir, mãe da jovem Giovanna, ressaltando que foram obrigadas a enfrentar um calor típico de verão. Já na fila do Sest Senat, muita gente ficou exposta ao sol e ao calor de 35º. “Por volta de 5h30 chegamos, entretanto ficamos sem atendimento até o momento. Eles demoraram para abrir os portões e começar os atendimentos. Infelizmente esse foi mais um dia difícil nesta cidade sem governo”, contou a dona de casa, Maria José Xavir, mãe da jovem Giovanna, ressaltando que foram obrigadas a enfrentar um calor típico de verão.



Houve bate-boca, além de “empurra-empurra” na parte externa dos postos de imunização e muita gente ficou insatisfeita porque a distribuição de senhas, que deveria ter sido iniciada até antes da vacinação, para acelerar o esquema, só começou depois de 10h30.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o processo de vacinação tem início às 6h30, com a preparação de equipes, separação de vacinas, inclusão em sistema, transporte das equipes e vacinas e, por isso, a aplicação começa às 9h nos postos de vacinação