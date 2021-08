Diversos materiais foram apreendidos na clínica clandestina, localizada no distrito de Guarus. - Foto: Divulgação.

CAMPOS A Vigilância Sanitária de Campos dos Goytacazes (VISA), deteve nesta quarta-feira (25), em uma clínica veterinária clandestina no bairro Codin, no distrito de Guarus, um falso veterinário. Diversos materiais foram apreendidos. De acordo com os agentes, a equipe recebeu uma denúncia de que uma pessoa que estaria se passando por médico veterinário, realizando atendimentos clínicos e procedimentos em uma clínica clandestina.



Uma equipe foi ao local sendo constatada a veracidade da denúncia. Segundo a VISA, tratava-se de um estabelecimento registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RJ) para realização de banho e tosa de animais, bem como venda de medicamentos veterinários, mas não para funcionamento como clínica veterinária tal como estampava o letreiro na fachada do estabelecimento.



Os agentes entraram e flagraram W.R. trajando um pijama cirúrgico bordado com seu nome e título de veterinário, porém não possuía a carteira profissional de médico veterinário, somente um certificado de realização de um curso de enfermagem veterinária.

Durante a fiscalização foram encontradas vacinas refrigeradas em geladeira sem controle de temperatura, carteiras de vacinação de animais preenchidas com selo de vacina e rubricadas, porém sem carimbo de médico-veterinário, tubos de coleta de sangue para exames laboratoriais, seringas, agulhas e estetoscópio. O material foi apreendido, o estabelecimento interditado e o falso veterinário encaminhado para a 146ª DP/Guarus. (Assim como o material apreendido).



A Vigilância Sanitária esclarece que a realização de atendimentos clínicos e cirúrgicos, aplicação de vacinas, bem como prescrição e aplicação medicamentos em animais são atribuições exclusivas do médico-veterinário, único profissional com capacidade técnica e autorização para realização dessas atividades. Qualquer outro profissional que tenha realizado cursos técnicos na área somente pode atuar sob a supervisão de um médico-veterinário.