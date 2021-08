Ainda nesta sexta segue a aplicação da 2ª dose de AstraZenca para quem tomou a 1ª dose até o dia 14 de junho e CoronaVac para quem tomou a primeira dose até 6 de julho. - Foto: César Ferreira.

Publicado 26/08/2021 19:52 | Atualizado 26/08/2021 19:53

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes segue, nesta sexta-feira (27), com a repescagem diurna para homens e mulheres com idade entre 25 e 34 anos para a vacinação contra a Covid-19. A pasta também segue com a aplicação da 2ª dose de AstraZenca para quem tomou a 1ª dose até o dia 14 de junho e CoronaVac para quem tomou a primeira dose até 06 de julho, conforme descrição abaixo.



A repescagem noturna acontece em seis Unidades Pré-Hospitalares (UPH), somente por meio de agendamento online. As vagas são liberadas para agendamento sempre na parte da tarde.



A Secretaria aguarda nova remessa da vacinação Pfizer para retomar o calendário de vacinação dos adolescentes. Nesta quinta-feira (26), o município precisou suspender o calendário por idade de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes e a aplicação da segunda dose de Pfizer. O motivo é a falta do imunizante, uma vez que esse grupo só poder receber essa vacina, conforme nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde.



CRONOGRAMA DE REPESCAGEM DIURNA:



Sexta-feira (27): Homens e mulheres com idade entre 25 e 34 anos



CRONOGRAMA DE 2ª DOSE:

2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª até 14/06

2ª dose de CoronaVac para quem tomou a 1ª até 06/08



POSTOS DE VACINAÇÃO PARA REPESCAGEM E 2ª DOSE DE CORONAVAC:



DRIVE-THRU INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IFF/CENTRO)

DRIVE-THRU GUARUS PLAZA SHOPPING

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO BAIRRO IPS

ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO FREDERICO EM URURAÍ

SEST/SENAT

UPH DE TRAVESSÃO

UBS TOCOS

UBS POÇO GORDO

UBS DA PENHA

VILA OLÍMPICA DO JARDIM CARIOCA

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

PARÓQUIA SANTA TEREZINHA NA PECUÁRIA

QUIOSQUE DE VACINAÇÃO (RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA)



POSTOS DE VACINAÇÃO DE 2ª DOSE DE ASTRAZENECA E CORONAVAC:



DRIVE- THRU UENF

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

AUTOMÓVEL CLUBE

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

IFF GUARUS

UPH SANTO EDUARDO (SOMENTE CORONAVAC)



POSTOS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE ASTRAZENECA:



UBSF PONTA DA LAMA

UPH MORRO DO COCO

UBSF SANTA MARIA

UBSF SANTA CRUZ

UBS CONSELHEIRO JOSINO

ESF MORANGABA

UBSF LAGOA DE CIMA