Prefeito Wladimir Garotinho vetou a solicitação da concessionária Águas do Paraíba que pedia o reajuste anual da tarifa de água e esgoto no município - Letycia Rocha - Subcom

Publicado 29/12/2021 15:25

CAMPOS DOS GOYTACAEZES - A concessionária de água e esgoto de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Águas do Paraíba, teve a solicitação de reajuste anual na tarifa vetada pela primeira vez. O prefeito Wladimir Garotinho negou o pedido.



A Águas do Paraíba acumula uma série de reclamações no Procon, devido ao serviço de má qualidade prestado aos moradores do município, ainda com lucros milionários.



Confira a decisão na íntegra:

Prefeito não aceitou pedido de reajuste Divulgação