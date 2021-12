Queima de fogos será em quatro pontos: centro, Praia do Farol de São Thomé, Lagoa de Cima e Rio Preto - Letycia Rocha - Divulgação

Publicado 31/12/2021 08:52

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A chegada de 2022 em Campos será comemorada com queima de fogos. A prefeitura programou a virada do ano, na noite desta sexta-feira (31), com show pirotécnico em quatro pontos da cidade: na área central, Praia do Farol de São Thomé, Lagoa de Cima e Rio Preto.

Seguindo o praticado por diversos municípios do país, Campos cancelou qualquer outro tipo de festa, como shows e eventos. A prefeitura disse que essa foi a opção escolhida para que a data festiva não passe em branco, mas, ao mesmo tempo, não haja aglomerações, seguindo protocolos e medidas de combate à proliferação do coronavírus.

A queima de fogos na cidade acontecerá na Lapa. Na praia campista, a queima de fogos terá duração de aproximadamente 10 minutos, com meia tonelada de fogos, e acontecerá próximo ao Clube Náutico do Farol. Na Lagoa de Cima e em Rio Preto, a queima de fogos será na praça principal de cada localidade.