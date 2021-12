Aeronave passou por reparos e seguiu voo, pousando às 20h em Vitória da Conquista, na Bahia - Letycia Rocha - Divulgação

Publicado 30/12/2021 12:58

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Uma das aeronaves do Ministério da Defesa, que havia saído do Rio de Janeiro na manhã de quarta-feira (29) e seguia para a Bahia, precisou fazer um pouso técnico no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, devido uma pane.

O avião estava com agentes do Corpo de Bombeiros e materiais para ajudar as vítimas das enchentes no sul baiano. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Corpo do Bombeiros, que disse que a aeronave é uma das duas que saíram da capital fluminense. O outro avião já chegou a Bahia.

A aeronave passou por reparos no aeroporto e, conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), decolou ainda na tarde de quinta, conforme o previsto. o avião chegou por volta das 20h em Vitória da Conquista.

A tripulação percebeu o problema técnico no sistema, mas segundo a FAB, não causaria interferência na segurança do voo. Por estar próximo do local da decolagem, preferiram realizar o pouso não programado em Campos.

O Comando da Aeronáutica destacou que mantém um esforço contínuo e permanente do efetivo e das aeronaves em atendimento às necessidades da população das áreas afetadas, neste momento de necessidade.