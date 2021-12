Centro de Saúde de Guarus (CSU) começa a atender pacientes com síndromes gripais nesta quinta (30) - Letycia Rocha - Divulgação / Secretaria de Saúde

Publicado 30/12/2021 10:11



CAMPOS DOS GOYTACAZES - Os moradores de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, vão contar com quatro centros fixos e uma equipe volante para atendimento e testagem de pacientes com síndromes gripais: UBS da Penha, UBS Patronato São José, na Lapa; Centro de Saúde de Guarus e a Escola Municipal Farol de São Tomé, situada na Avenida Pinheiro Machado, nº 956, no bairro Rádio Velho.

O município tem registrado aumento na demanda por assistência médica a pacientes com síndrome respiratória aguda de múltiplas causas virais desde o último dia 11.

Em uma nova estratégia de atendimento, com o novo protocolo para estratificação dos casos, o Centro de Saúde de Guarus (CSU), já dá início ao atendimento a partir desta quinta (30). Os demais polos e equipe volante começam na próxima segunda-feira (3).

No caso da E. M. Farol de São Tomé, será exclusivo para triagem e testagem. Havendo necessidade de atendimento médico, o paciente será encaminhado à Unidade Pré-Hospitalar (UPH) do Farol. Em todos os centros, o atendimento terá início às 9h.

“Nesses locais de atendimento, os pacientes farão teste para afastar a possibilidade de Covid-19 e, havendo resultado negativo, será disponibilizado para aqueles que apresentarem indicação médica, tratamento medicamentoso (oseltamivir) para bloquear as ações de vírus influenza”, explica o diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro.

Rodrigo Carneiro afirmou que, com a criação dos centros de atendimento, os polos de testagem para Covid-19 no município foram readequados. “Fizemos uma readequação e agora teremos as quatro unidades fixas para atendimento de síndrome gripal, sendo uma delas em Farol de São Tomé, e uma unidade volante para atendimento nos locais de realização de eventos”, disse ele, destacando que a secretaria de Saúde está tentando junto ao Governo do Estado o aumento do número de testes para detectar síndrome gripal.

“O Estado disponibiliza, atualmente, cinco testes por semana para detecção de vírus causadores de sintomas respiratórios na assistência básica à saúde. Estamos tentando junto ao Estado aumentar essa qualidade de teste”, explicou o médico infectologista, ressaltando que, “feito o teste, a amostra do paciente será encaminhada ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen/RJ) para a realização da pesquisa de painel viral, que visa justamente identificar outros vírus, além do da Covid, que têm causado aumento do número de casos de gripe”.

Segundo o diretor, a partir de agora, independente do resultado do teste para Covid-19, todos os casos de síndrome gripal terão que ser notificados ao e-SUS, que é uma estratégia para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Conforme o fluxograma de atendimento aos pacientes com sintomas de gripe, que são febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta, será preciso avaliar sinais de gravidade, afastando, inclusive, a possibilidade de ser Covid-19.