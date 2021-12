Previsão é de que pelo Shopping Estrada passem cerca de 3.800 pessoas/dia e, na Roberto Silveira, o movimento diário de passageiros deve dobrar em relação à outra rodoviária - Letycia Rocha - Antônio Leudo / Arquivo SubCom

Previsão é de que pelo Shopping Estrada passem cerca de 3.800 pessoas/dia e, na Roberto Silveira, o movimento diário de passageiros deve dobrar em relação à outra rodoviária - Letycia RochaAntônio Leudo / Arquivo SubCom

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Às vésperas da chegada de 2022, as Rodoviárias Roberto Silveira e Shopping Estrada, administradas pela Companhia de Desenvolvimento do Município, em Campos dos Goytacaezes, no Norte Fluminense, já estão preparadas para o aumento na demanda de passageiros que devem circular pelos locais nos últimos dias deste ano.

De acordo com o gerente de rodoviárias da Codemca, Luiz Ferreira Machado, a previsão é de que pelo Shopping Estrada passem cerca de 3.800 pessoas por dia e, na Roberto Silveira, o movimento diário de passageiros deve dobrar em relação à outra rodoviária. A estimativa é baseada na venda de passagens antecipadas, que já aumentou em 30%.

Em relação aos dias normais, a expectativa é de um aumento de passageiros da ordem de 15 a 20%. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guarapari, Região dos Lagos e, ainda, praias do Espírito Santo, Farol de São Tomé, Grussaí, Santa Clara e Gargaú.

Empresas como a Kayssara aumentaram em 44,44% a frota dos ônibus extras, todos lotados para Guarapari, Vitória e Espirito Santo. Serão inclusos mais veículos, de acordo com a demanda. A empresa 1001 também aumentou sua frota para o Rio de Janeiro e praias da Região dos Lagos.

Os terminais rodoviários contam com boa infraestrutura de atendimento aos passageiros, como sanitários completos, lojas, lanchonetes, posto de informações, rampa para deficientes em cadeira de rodas, agentes de segurança, entre outros. As equipes de limpeza nestes locais também são presenças constantes.