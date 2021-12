Ocorrência foi registrada na 146ª Delegacia de Polícia - Letycia Rocha - Divulgação

Publicado 31/12/2021 09:15 | Atualizado 31/12/2021 09:23

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Uma briga de família terminou com um homem esfaqueado no rosto na noite desta quinta-feira (30) em Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima chegou a ficar com a faca cravada na face.

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de discussão familiar envolvendo a esposa do homem. O Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado, mas a vítima já havia sido levada para o Hospital Ferreira Machado (HFM) por populares.

Ainda de acordo com a PM, o homem passou por uma cirurgia e permaneceu internado na unidade de saúde. O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia (146ª DP).