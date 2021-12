Shoppings de Campos permanecem abertos até o período da tarde nesta sexta (31) - Letycia Rocha - Carlos Grevi/Terceira Via

Publicado 31/12/2021 09:25

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Os shoppings de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, terão funcionamento com horário reduzido nesta sexta-feira (31) (confira abaixo). Já no primeiro dia de 2022, todos os estabelecimentos estarão com as lojas fechadas, e, em alguns, funcionarão praças de alimentação e cinemas.

As atividades retornam ao normal na próxima segunda-feira (3).

Confira os horários de funcionamento:

• Shopping Boulevard Campos: nesta quinta (30), o shopping funcionará até as 22h. Nesta sexta (31), será de 10h às 16h. No sábado (1), as lojas estarão fechadas, mas alimentação e lazer funcionarão de 12h às 22h;

• Shopping Avenida 28: nesta sexta (31), o shopping funcionará de 10 às 16h. No sábado e domingo as lojas estarão fechadas, alguns estabelecimentos estarão abertos na praça de alimentação e o cinema funcionará de acordo com as sessões;

• Pelinca Square Center: o shopping estará aberto, nesta sexta (31), de 9h às 17h;

• Vip´’s Center Shopping: nesta quinta (30), funcionará até às 20h e, nesta sexta (31), de 9h às 15h;

• Campos Shoppings: estará aberto nesta quinta (30) até as 21h e, nesta sexta (31), de 9h às 15h;

• Saara Plaza Shopping: funcionará até as 22h nesta quinta (30) e de 10h às 16h nesta sexta (31);

• Parquecentro Shopping e Guarus Plaza: não divulgaram o horário de funcionamento desta sexta (31) até a publicação desta matéria.