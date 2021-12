Acusado foi detido com um revólver calibre 32 - Letycia Rocha - Divulgação/PM

Acusado foi detido com um revólver calibre 32 - Letycia RochaDivulgação/PM

Publicado 31/12/2021 09:34

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Um homem foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (30), na Comunidade do Sapo, no bairro Santa Rosa, em Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi avistado durante um patrulhamento e, ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga pulando muros de residências e disparou contra a guarnição, que revidou os tiros.

O elemento acabou ferido na panturrilha e no pé e foi capturado com um revólver calibre 32. Ele foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado (HFM), atendimento e, após alta, conduzido para a 146ª Delegacia de Polícia (146ª DP), onde foi autuado e preso pelo crime de tentativa de homicídio.