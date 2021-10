O serviço de castração viabilizado pelo projeto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, foi possível através da Ong Projeto Amar - Divulgação

Publicado 06/10/2021 20:30 | Atualizado 06/10/2021 20:33

Casimiro de Abreu - A parceria do Governo do Estado, da Prefeitura de Casimiro de Abreu e da Ong Projeto Amar, definida nesta terça-feira (5), irá viabilizar cerca de 500 castrações no município. A empresa Consulvet, responsável pelas castrações na região da Baixada Litorânea, se reuniu com agentes da prefeitura e da Ong para alinhar o planejamento e início dos serviços.

O serviço de castração viabilizado pelo projeto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, foi possível através da Ong devidamente legalizada no município, instituição que também definirá os critérios de seleção dos animais que serão castrados.



Além da castração e da medicação, os animais receberão um chip de identificação.