CASIMIRO DE ABREU - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperaram, no fim da noite desta segunda-feira (11), um Jeep Compass na BR-101, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. No veículo havia um revólver Smith&Wesson calibre 357, pronto para uso, com três munições intactas, além de maconha, cocaína, roupas camufladas e balaclava (acessório usado para esconder o rosto). Três criminosos, que estavam no veículo, atiraram contra os PRFs e fugiram correndo por um matagal.



Durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, Policiais Rodoviários Federais realizavam o policiamento ostensivo na rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de um Jeep Compass. O motorista fez menção de parar o carro no acostamento, mas acelerou e fugiu em alta velocidade. Os policiais perseguiram o veículo por alguns quilômetros pela rodovia, até que os criminosos entraram para a cidade, transitaram pela contramão e foram encurralados numa rua sem saída, instante em que três criminosos desceram do carro correndo e atirando contra os PRFs. Eles entraram numa mata fechada, e até o momento ainda não foram encontrados.



Ao consultarem a placa do carro, os policiais descobriram que o veículo tinha sido roubado no mesmo dia. Em vistoria no interior do Jeep, foram encontrados um revólver Smith&Wesson calibre 357, pronto para uso, com 3 munições intactas, 260 trouxinhas de maconha e 120 trouxinhas de cocaína (fracionadas e prontas para a venda), roupas camufladas e balaclava, usadas pelos criminosos para não serem reconhecidos.



O Jeep Compass foi apreendido e encaminhado para a polícia judiciária local, com o revólver, as drogas e os demais materiais. O carro, após periciado, será devolvido ao dono. A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.