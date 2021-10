Os outros municípios contemplados com a parceria, também poderão contar com atividades de assistência técnica aquícola e pesqueira especializadas diretamente aos produtores, pesquisas, cursos, palestras, eventos e qualificação técnica - Divulgação

Publicado 09/10/2021 10:00

Casimiro de Abreu - O evento em comemoração ao 34° aniversário da FIPERJ, Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, na última quinta-feira (7), promoveu a assinatura do Termo de Cooperação Técnica (TCT) da Instituição com diversas cidades do Estado. Casimiro de Abreu foi representada pelo secretário de Agricultura e Pesca, Douglas Veloso, e o vice-prefeito, Lelei da Marmoraria.



Com o TCT assinado, Casimiro fomentará, em breve, as atividades aquícolas locais, sendo: carcinicultura e tilapicultura. A gestão municipal ressaltou que, o desenvolvimento econômico gerado por esses serviços, possibilitará melhor renda para o produtor.

Os outros municípios contemplados com a parceria, também poderão contar com atividades de assistência técnica aquícola e pesqueira especializadas diretamente aos produtores, pesquisas, cursos, palestras, eventos e qualificação técnica.