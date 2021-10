As árvores são fonte de alimento e abrigo para os pássaros, que, por sua vez, polinizam suas flores e dispersam suas sementes - Divulgação

Publicado 09/10/2021 11:00

Casimiro de Abreu - A equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu realizou o plantio de 60 mudas nativas de Mata Atlântica, em comemoração ao Dia Mundial do Habitat, celebrado em 4 de outubro.

A área verde, localizada no bairro Peixe Dourado II, que já contava com um total de 260 árvores, foi revigorada com a ação municipal.



A gestão do Meio Ambiente casimirense explicou que, o segredo para atrair pássaros, é manter ambientes bem arborizados. As árvores são fonte de alimento e abrigo para os pássaros, que, por sua vez, polinizam suas flores e dispersam suas sementes. Uma estratégia é selecionar plantas que floresçam e frutifiquem em diferentes épocas do ano, para que a oferta de alimento seja constante.

Com grande variedade de biomas, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. As aves são o segundo grupo de vertebrados mais diverso do país, com cerca de 2 mil espécies reconhecidas. Isso representa quase 20% das aves existentes no mundo todo. Adaptados a uma infinidade de ambientes, os pássaros são comuns até em grandes centros urbanos.