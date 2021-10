Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco cartuchos deflagrados e um rádio transmissor. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco cartuchos deflagrados e um rádio transmissor. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 15/10/2021 12:36 | Atualizado 15/10/2021 12:38

CASIMIRO DE ABREU - Um homem foi baleado durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, na noite desta quinta-feira (14).

Conforme a ocorrência, a PM recebeu informações de que haveriam elementos com armas de fogo nas proximidades da fazenda Monte Belo.

Em diligências ao local, os agentes foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo e acabaram revidando, dando início ao confronto. Ao cessar fogo, um suspeito, identificado como B.D.F.S, de 31 anos, foi localizado atingido no ombro esquerdo. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras e segue internado acautelado em estado estável, sem risco de morte.



A ocorrência foi registrada na 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro (121ª DP). O elemento foi autuado e permanecerá preso assim que receber alta da unidade de saúde. A polícia informou que o homem possui duas anotações criminais por tráfico de drogas e ameaça. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco cartuchos deflagrados e um rádio transmissor.