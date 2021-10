A programação do evento contará com uma belíssima apresentação da Sociedade - Divulgação

A programação do evento contará com uma belíssima apresentação da SociedadeDivulgação

Publicado 15/10/2021 20:56 | Atualizado 15/10/2021 21:01

Casimiro de Abreu - Em comemoração aos 76 anos da Sociedade Musical Santa Cecília, a Fundação de Cultural de Casimiro de Abreu promoverá uma exposição aberta ao público no Museu Casa de Casimiro de Abreu, em Barra de São João. A inauguração é neste sábado (16), a partir das 18 horas.

Fundada oficialmente em 14 de outubro de 1945, pelo músico Álvaro de Souza, que dá nome à Escola de Música de Barra de São João, a Sociedade Musical Santa Cecília completa 76 anos de história em 2021.



Criada por insistência de vários músicos locais para dar continuidade às apresentações realizadas por um grupo de pessoas em festas familiares, tinha em sua primeira formação cerca de 15 componentes. Resistindo ao tempo, a Sociedade continua encantando a todos com belíssimas apresentações.



O Museu está seguindo todas as normas para o controle do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório. Confira os horários:

Quartas, quintas e sextas: aberto das 09h às 17h.

Sábados: aberto das 13h às 21h.

Domingos e feriados: aberto das 09h às 17h.

Nas segundas e terças o espaço não está aberto.