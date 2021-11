Psicóloga alertou sobre os fatores de risco como o fumo, a bebida, a falta de atividades físicas, histórico de familiares, entre outros, estão associados ao câncer de próstata - Divulgação

Psicóloga alertou sobre os fatores de risco como o fumo, a bebida, a falta de atividades físicas, histórico de familiares, entre outros, estão associados ao câncer de próstataDivulgação

Publicado 18/11/2021 10:07

Casimiro de Abreu - Uma linguagem direta, franca e esclarecedora. Foi assim que o Novembro Azul – campanha dedicada à saúde do homem – chegou para cerca de 50 trabalhadores de limpeza urbana em Barra de São João, na manhã desta quarta-feira, dia 17. A palestra dada pela psicóloga Jonamara Magalhães, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF) ocorreu na sede da empresa Ecomix, no Bairro Vila Nova, e objetivou conscientizar os trabalhadores, sobretudo aqueles com mais de 40 anos, a buscarem tratamento médico preventivo contra o câncer de próstata. “O homem como provedor da família se esquece muitas vezes de cuidar da própria saúde”, disse Unamara em meio a um público silencioso e atento.

Em pouco mais de uma hora, a psicóloga alertou que fatores de risco como o fumo, a bebida, a falta de atividades físicas, histórico de familiares, entre outros, estão associados à doença. “Por isso é importante olhar para si mesmo e ter um momento voltado para a saúde”, observou a psicóloga. O câncer de próstata, se diagnosticado rapidamente, tem 90% de chance de ser curado. Por isso, a busca por exames preventivos como o PSA – utilizado principalmente no rastreio da doença em homens que não apresentam sintomas – e o toque retal( que analisa possíveis alterações na próstata que podem indicar o câncer).

“ A importância de uma palestra como essa é muito bom para a gente. Eu mesmo já fiz o exame de PSA e deu normal. Tenho um parente com esta doença. Vou ficar mais atento daqui por diante”, revelou Carlos Augusto Eduardo Franca, 61 anos, trabalhador da limpeza urbana de Barra.

A ação promovida pelo Nasf foi em conjunto com o Núcleo de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.