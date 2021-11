A aula de Zumba acontecerá todas às terças e quintas-feiras, às 19h. Já o Jump será às quartas e sextas-feiras, às 19h15 - Divulgação/Jonathan Vidal

Publicado 11/11/2021 12:46 | Atualizado 11/11/2021 12:49

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu programou o início das atividades dos projetos esportivos, interrompido em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Para que o retorno ocorra de acordo com as medidas da Comissão de Enfrentamento à Covid-19, as atividades físicas irão começar de forma gradual. Neste caso já estão abertas as inscrições para as aulas de Zumba, Jump e Yoga. Na próxima semana, será divulgado o calendário para início das atividades nos demais distritos.

A aula de Zumba acontecerá todas às terças e quintas-feiras, às 19h. Já o Jump será às quartas e sextas-feiras, às 19h15. Ambas as atividades serão realizadas na Praça Feliciano Sodré, no Centro, para pessoas com idade a partir de 7 anos. Já a aula de Yoga ocorrerá no Pavilhão de Esportes, onde a idade mínima para participar é 5 anos. As aulas serão ministradas todas as terças e quintas-feiras, às 9h30, e segundas e quartas-feiras, às 15h.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, que fica situada na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro. Os interessados devem levar os seguintes documentos: atestado médico, 2 fotos 3×4, xerox da identidade, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e RG (responsável).

De acordo com Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer, a prática de atividades físicas, realizadas de forma sistemática, regular e orientada, possui caráter essencial na prevenção de doenças e na promoção e recuperação da saúde.

“No contexto da pandemia, reafirma-se a importância de promover a prevenção e mitigação dos efeitos nocivos à saúde, provenientes da Covid-19, pois a prática regular de atividades físicas estimula o sistema imunológico, aumenta a resistência orgânica e reduz o estresse e a ansiedade”, disse.