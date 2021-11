Fundação Cultural Casimiro de Abreu celebra Dia da Cultura - Divulgação

Publicado 05/11/2021 12:10 | Atualizado 05/11/2021 12:33

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu por meio da Fundação Cultural, celebrará o Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta sexta, dia 5 de novembro.

As intervenções culturais em Casimiro de Abreu e no distrito do município, Barra de São João, estão na programação da Fundação de Cultura. Confira:



Casimiro de Abreu

10h: Orquestra de Flauta e Violino do Centro Educacional Batista- CEB na Casa de Cultura



Barra de São João

Biblioteca Carlos Drummond de Andrade

15h às 17h: Doação de livros



Museu Casa de Casimiro de Abreu

15h: Roda Cultural

15h40: Performance de Stiletto, Escola de Dança Barra de São João.

16h: Flashmob com Escola de Música Maestro Álvaro de Souza