Ramon Gidalte agradeceu a parceria com a AgeRio e ressaltou que o município vai sentir os impactos positivos com a assinatura do convênio - Divulgação

Ramon Gidalte agradeceu a parceria com a AgeRio e ressaltou que o município vai sentir os impactos positivos com a assinatura do convênioDivulgação

Publicado 02/11/2021 07:00

Casimiro de Abreu - Com o objetivo de estimular os empresários e empreendedores locais que tiveram os seus negócios impactados e fragilizados pela pandemia, o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, assinou um convênio com Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), na manhã da última quinta-feira (28).

O encontro contou com a presença do presidente da AgeRio, André Luiz Vila Verde, do secretário de Fazenda, Indústria e Comércio, Eliezer Crispim e do assessor de Desenvolvimento Econômico, Wallace Lopes.

A AgeRio tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, levando como pilares essenciais a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança. A agência investe em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, através de recursos próprios e repasses de linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep (Inovacred). Assim, a empresa contribui para a geração de empregos no estado e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos fluminenses.

Ramon Gidalte agradeceu a parceria com a AgeRio e ressaltou que o município vai sentir os impactos positivos com a assinatura do convênio.

“Os produtores locais, os pequenos negócios, todos sempre foram de suma importância para a prefeitura. Contudo, foram um dos mais afetados pela pandemia e o Programa de Microcrédito da AgeRio vai ser crucial para ajudar na retomada da economia da cidade, além de incentivar a geração de empregos”, disse.